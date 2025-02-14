Süper Lig 24. Hafta | Bu hafta hangi takım maç oynamayacak?

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü hafta maçları 14 Şubat 2025 itibariyle başladı. Peki bu hafta hangi takımın maçı yok ve neden yok?

Trendyol Süper Ligi 19 takımdan oluşuyor ve her hafta bir takım haftayı maç oynamadan geçiriyor.

HAFTANIN BAY GEÇEN TAKIMI

Süper Lig'in 24'üncü haftasında ise bu haftayı bay geçen takım göztepe oldu. Göztepe bu hafta maç oynamayacak.

Göztepe, oynadığı 22 maçta topladığı 35 puanla ligib 5. sırasında bulunuyor.