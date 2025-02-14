Süper Lig 24. Hafta | Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik konumunda olan Galatasaray, ligin dişli ekiplerinden Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Peki Galatasaray ve Rizespor'un form durumları nedir? Galatasaray ve Rizespor'da sakat-cezalı oyuncular kimler? Galatasaray Rizespor maçı hangi gün ve saat kaçta? Tüm detaylara bakalım:

GALATASARAY PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Galatasaray, oynadığı 22 maçta 19 galibiyet 3 beraberlik alarak 60 puanla ligin ilk sırasında bulunuyor. Galatasaray, oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın beraberlik ve mağlubiyetleri UEFA maçlarından oluşuyor.

RİZESPOR PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Rizespor oynadığı 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak ligin 11'inci sırasıda yer alıyor. Çaykur Rizespor, oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyele sahadan ayrıldı.

GALATASARAY EKSİK-CEZALI LİSTESİ

Galatasaray'da Jacobs, Yunus Akgün ve İcardi, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

RİZESPOR EKSİK-CEZALI LİSTESİ

Rizespor'da SAmet Akaydın ve Varesanovic sarı kart cezaları nedeniyle, Eray Korkmaz ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Sakat olan kaleci Ivo Grbic'in ise durumu maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray Rizespor maçı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.