Süper Lig 24. Hafta | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün ve saat kaçta?

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Trendyol süper Lig 24'üncü hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın puan durumu ve form durumu ile Fenerbahçe maçının gün, saat ve kanal bilgilerine bakalım:

FENERBAHÇE PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 54 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, lig ve Avrupa kupaları dahil oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak oldukça formda bir görüntü çiziyor.

KASIMPAŞA PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Kasımpaşa, ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE SAKAT-CEZALI LİSTESİ

Fenerbahçe'de Livakovic, Djiku, Diego Carlos, Çağlar söyüncü, Becao, Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle, Syzmanski ise kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA SAKAT-CEZALI LİSTESİ

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Espinoza'nın forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak. Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 19:00'da İstanbul Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.