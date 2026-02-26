SÜPER LİG 24. HAFTA | Maçın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 24. hafta oynanacak maçların hakem listesi ve detaylar haberimizde.
Süper Lig 24. hafta heyecanı başlarken, futbolseverlerin merakla beklediği hakem atamaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruya göre, Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler netleşti. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belli olurken, gözler kritik mücadelelere çevrildi.
SÜPER LİG 24. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI
TFF MHK açıklamasına göre Süper Lig 24. hafta maç hakemleri şu şekilde belirlendi:
Yarın Oynanacak Maçlar
|Saat
|Maç
|Hakem
|20.00
|RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor
|Oğuzhan Aksu
|20.00
|Trabzonspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
|Saat
|Maç
|Hakem
|13.30
|Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
|Adnan Deniz Kayatepe
|16.00
|Kocaelispor - Beşiktaş
|Cihan Aydın
|20.00
|Galatasaray - Corendon Alanyaspor
|Ali Şansalan
|20.00
|Göztepe - ikas Eyüpspor
|Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
|Saat
|Maç
|Hakem
|16.00
|Natura Dünyası Gençlerbirliği - Zecorner Kayserispor
|Ümit Öztürk
|20.00
|Samsunspor - Gaziantep FK
|Mehmet Türkmen
|20.00
|Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe
|Alper Akarsu
HAFTANIN DİKKAT ÇEKEN MAÇLARI
Süper Lig 24. hafta karşılaşmaları arasında özellikle Galatasaray - Corendon Alanyaspor, Kocaelispor - Beşiktaş ve Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri öne çıkıyor. Bu maçlarda görev alacak hakemler, haftanın kaderini belirleyebilecek kritik kararlar açısından yakından takip edilecek.
Trabzonspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında düdük çalacak Ali Yılmaz ile RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor maçını yönetecek Oğuzhan Aksu da haftanın önemli hakemleri arasında yer alıyor.
Süper Lig 24. hafta hakemleri açıklandı mı?
Evet, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi kim?
Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi kim?
Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Alper Akarsu görev yapacak.
Trabzonspor maçının hakemi kim?
Trabzonspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig 24. hafta hakemleri resmi olarak duyuruldu ve futbol gündeminde yeni bir heyecan başladı. Haftanın kritik maçlarında görev yapacak hakemler, zirve yarışından alt sıralara kadar birçok dengeyi etkileyebilir. Süper Lig 24. hafta maç hakemleri listesi, futbolseverlerin yakın takibinde olmaya devam edecek.