SÜPER LİG 24. HAFTA | Maçın hakemleri belli oldu!

Süper Lig 24. hafta heyecanı başlarken, futbolseverlerin merakla beklediği hakem atamaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruya göre, Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler netleşti. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belli olurken, gözler kritik mücadelelere çevrildi.

SÜPER LİG 24. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF MHK açıklamasına göre Süper Lig 24. hafta maç hakemleri şu şekilde belirlendi:

Yarın Oynanacak Maçlar

Saat Maç Hakem 20.00 RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor Oğuzhan Aksu 20.00 Trabzonspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

Saat Maç Hakem 13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Adnan Deniz Kayatepe 16.00 Kocaelispor - Beşiktaş Cihan Aydın 20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor Ali Şansalan 20.00 Göztepe - ikas Eyüpspor Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

Saat Maç Hakem 16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Zecorner Kayserispor Ümit Öztürk 20.00 Samsunspor - Gaziantep FK Mehmet Türkmen 20.00 Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe Alper Akarsu

HAFTANIN DİKKAT ÇEKEN MAÇLARI

Süper Lig 24. hafta karşılaşmaları arasında özellikle Galatasaray - Corendon Alanyaspor, Kocaelispor - Beşiktaş ve Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri öne çıkıyor. Bu maçlarda görev alacak hakemler, haftanın kaderini belirleyebilecek kritik kararlar açısından yakından takip edilecek.

Trabzonspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında düdük çalacak Ali Yılmaz ile RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor maçını yönetecek Oğuzhan Aksu da haftanın önemli hakemleri arasında yer alıyor.

Süper Lig 24. hafta hakemleri açıklandı mı?

Evet, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi kim?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Hesap.com Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Alper Akarsu görev yapacak.

Trabzonspor maçının hakemi kim?

Trabzonspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig 24. hafta hakemleri resmi olarak duyuruldu ve futbol gündeminde yeni bir heyecan başladı. Haftanın kritik maçlarında görev yapacak hakemler, zirve yarışından alt sıralara kadar birçok dengeyi etkileyebilir. Süper Lig 24. hafta maç hakemleri listesi, futbolseverlerin yakın takibinde olmaya devam edecek.