Süper Lig 26. Hafta | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK maçı hangi gün ve saat kaçta?
Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bodrumspor ile karşılaşıyor. Peki Adana Demirspor - Bodrumspor maçı hangi gün, saat kaçta? Süper Lig 26. Hafta fikstürü haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, düşme hattında bulunan 2 takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak. -3 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, evinde 23 puanla ligin 17.sırasında bulunan Bodrumspor'u ağırlıyor. Maça dair gün, saat ve kanal bilgilerine ve Trendyol Süper Lig 26. hafta fikstürüne bakalım:
Adana demirspor - Bodrumspor maçı hangi gün, saat kaçta?
Adana Demirspor - Bodrumspor maçı 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Adana Demirspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Adana Demirspor - Bodrumspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli oalrak yayınlanacak
TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 Mart 2025 - Cumartesi
- 16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK
- 20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor
2 Mart 2025 - Pazar
- 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor
- 16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.
- 20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor
3 Mart 2025 - Pazartesi
- 16:00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor A.Ş.
- 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor
- 20:30 | RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor
- 20:30 | Göztepe A.Ş. - Reeder Samsunspor
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