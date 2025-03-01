Süper Lig 26. Hafta | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, düşme hattında bulunan 2 takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak. -3 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, evinde 23 puanla ligin 17.sırasında bulunan Bodrumspor'u ağırlıyor. Maça dair gün, saat ve kanal bilgilerine ve Trendyol Süper Lig 26. hafta fikstürüne bakalım:

Adana demirspor - Bodrumspor maçı hangi gün, saat kaçta?

Adana Demirspor - Bodrumspor maçı 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

Adana Demirspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor - Bodrumspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli oalrak yayınlanacak

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Mart 2025 - Cumartesi

16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor

2 Mart 2025 - Pazar

13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor

16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor

3 Mart 2025 - Pazartesi

16:00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor A.Ş.

16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor

20:30 | RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor

20:30 | Göztepe A.Ş. - Reeder Samsunspor

Haftayı Bay Geçen Takım: Atakaş Hatayspor