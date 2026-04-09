Süper Lig 27. Hafta: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?
Fenerbahçe’nin Süper Lig 27. hafta maçı hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta kimlerle oynayacak? Süper Lig 27. hafta maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 27. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip haftada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte gün gün Süper Lig 27. hafta maç programı ve detaylar...
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Cumartesi
- 14:30 Başakşehir - Gençlerbirliği
- 17:00 Alanyaspor - Trabzonspor
- 20:00 Kayserispor - Fenerbahçe
Pazar
- 14:30 Konyaspor - F. Karagümrük
- 17:00 Göztepe - Kasımpaşa
- 20:00 Galatasaray - Kocaelispor
Pazartesi
- 20:00 Rizespor - Samsunspor
- 20:00 Beşiktaş - Antalyaspor
- 20:00 Eyüpspor - Samsunspor
- 20:00 Rizespor - Gaziantep
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR MAÇLARI
- Trabzonspor: Alanyaspor - Trabzonspor (17:00)
- Fenerbahçe: Kayserispor - Fenerbahçe (20:00)
- Galatasaray: Galatasaray - Kocaelispor (20:00)
- Beşiktaş: Beşiktaş - Antalyaspor (20:00)
MAÇLAR HANGİ KANALDA?
Tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|Averaj
|Puan
|1
|Galatasaray
|66:21
|67
|2
|Fenerbahçe
|62:28
|63
|3
|Trabzonspor
|55:30
|63
|4
|Beşiktaş
|49:32
|52
|5
|Göztepe
|33:23
|46
|6
|Başakşehir
|44:30
|44
|7
|Samsunspor
|31:33
|36
|8
|Kocaelispor
|23:32
|34
|9
|Gaziantep
|37:47
|34
|10
|Alanyaspor
|34:33
|32
|11
|Konyaspor
|33:41
|31
|12
|Rizespor
|33:38
|30
|13
|Antalyaspor
|28:43
|28
|14
|Kasımpaşa
|25:38
|27
|15
|G.Birliği
|28:39
|25
|16
|Kayserispor
|21:50
|23
|17
|Eyüpspor
|19:41
|22
|18
|F.Karagümrük
|26:48
|20
Süper Lig 27. haftada özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kritik karşılaşmaları, haftanın kaderini belirleyebilir. Tüm mücadeleler beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.