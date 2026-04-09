Süper Lig 27. Hafta: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig 27. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip haftada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte gün gün Süper Lig 27. hafta maç programı ve detaylar...

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Cumartesi

14:30 Başakşehir - Gençlerbirliği

17:00 Alanyaspor - Trabzonspor

20:00 Kayserispor - Fenerbahçe

Pazar

14:30 Konyaspor - F. Karagümrük

17:00 Göztepe - Kasımpaşa

20:00 Galatasaray - Kocaelispor

Pazartesi

20:00 Rizespor - Samsunspor

20:00 Beşiktaş - Antalyaspor

20:00 Eyüpspor - Samsunspor

20:00 Rizespor - Gaziantep

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR MAÇLARI

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım Averaj Puan 1 Galatasaray 66:21 67 2 Fenerbahçe 62:28 63 3 Trabzonspor 55:30 63 4 Beşiktaş 49:32 52 5 Göztepe 33:23 46 6 Başakşehir 44:30 44 7 Samsunspor 31:33 36 8 Kocaelispor 23:32 34 9 Gaziantep 37:47 34 10 Alanyaspor 34:33 32 11 Konyaspor 33:41 31 12 Rizespor 33:38 30 13 Antalyaspor 28:43 28 14 Kasımpaşa 25:38 27 15 G.Birliği 28:39 25 16 Kayserispor 21:50 23 17 Eyüpspor 19:41 22 18 F.Karagümrük 26:48 20

Süper Lig 27. haftada özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kritik karşılaşmaları, haftanın kaderini belirleyebilir. Tüm mücadeleler beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.