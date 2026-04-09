Süper Lig 27. Hafta: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Fenerbahçe’nin Süper Lig 27. hafta maçı hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta kimlerle oynayacak? Süper Lig 27. hafta maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 09.04.2026 15:13
  • Güncelleme: 09.04.2026 15:15
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 27. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip haftada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte gün gün Süper Lig 27. hafta maç programı ve detaylar...

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Cumartesi

  • 14:30 Başakşehir - Gençlerbirliği
  • 17:00 Alanyaspor - Trabzonspor
  • 20:00 Kayserispor - Fenerbahçe

Pazar

  • 14:30 Konyaspor - F. Karagümrük
  • 17:00 Göztepe - Kasımpaşa
  • 20:00 Galatasaray - Kocaelispor

Pazartesi

  • 20:00 Rizespor - Samsunspor
  • 20:00 Beşiktaş - Antalyaspor
  • 20:00 Eyüpspor - Samsunspor
  • 20:00 Rizespor - Gaziantep

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR MAÇLARI

  • Trabzonspor: Alanyaspor - Trabzonspor (17:00)
  • Fenerbahçe: Kayserispor - Fenerbahçe (20:00)
  • Galatasaray: Galatasaray - Kocaelispor (20:00)
  • Beşiktaş: Beşiktaş - Antalyaspor (20:00)

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SıraTakımAverajPuan
1Galatasaray66:2167
2Fenerbahçe62:2863
3Trabzonspor55:3063
4Beşiktaş49:3252
5Göztepe33:2346
6Başakşehir44:3044
7Samsunspor31:3336
8Kocaelispor23:3234
9Gaziantep37:4734
10Alanyaspor34:3332
11Konyaspor33:4131
12Rizespor33:3830
13Antalyaspor28:4328
14Kasımpaşa25:3827
15G.Birliği28:3925
16Kayserispor21:5023
17Eyüpspor19:4122
18F.Karagümrük26:4820

Süper Lig 27. haftada özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kritik karşılaşmaları, haftanın kaderini belirleyebilir. Tüm mücadeleler beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

