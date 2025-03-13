Süper Lig 28. Hafta Maç Takvimi | Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları hangi gün ve saat kaçta?
Süper Lig maçları bu hafta ne zaman başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak? Bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe maçı hangi gün? Galatasaray maçı hangi gün? Tüm tarih ve saat bilgileriyle Trendyol Süper Lig 28. Hafta Fikstürü haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçları ile başlıyor. Galatasaray liderliğini korumak, Fenerbahçe zirve takibini sürdürmek isterken, Beşiktaş ve Trabzonspor üst sıralara tırmanma peşinde.
Peki Süper Lig maçları ne zaman başlıyor. Fenerbahçe, Beiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim? Galatasaray ve Fenerbahçe evinde mi yoksa deplasmanda mı oynuyor?
Tüm maçlarla Trendyol Süper Lig 28. Hafta maçları ve Fikstürü şöyle:
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Cuma günü maçları
- 14.03.2025 20:30 Galatasaray A.Ş. - Onvo Antalyaspor
Cumartesi Günü maçları
- 15.03.2025 13:30 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Bellona Kayserispor
- 15.03.2025 16:00 Kasımpaşa A.Ş. - Corendon Alanyaspor
- 15.03.2025 20:30 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş.
- 15.03.2025 20:30 Tümosan Konyaspor - Beşiktaş A.Ş.
Pazar günü maçları
- 16.03.2025 13:30 Çaykur Rizespor A.Ş. - Sipay Bodrum FK
- 16.03.2025 16:00 Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor
- 16.03.2025 16:00 Göztepe A.Ş. - İkas EyüpSpor
- 16.03.2025 20:30 Fenerbahçe A.Ş. - Reeder Samsunspor
Haftayı bay geçen takım: Adana Demirspor A.Ş.