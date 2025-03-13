Süper Lig 28. Hafta Maç Takvimi | Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçları ile başlıyor. Galatasaray liderliğini korumak, Fenerbahçe zirve takibini sürdürmek isterken, Beşiktaş ve Trabzonspor üst sıralara tırmanma peşinde.

Peki Süper Lig maçları ne zaman başlıyor. Fenerbahçe, Beiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim? Galatasaray ve Fenerbahçe evinde mi yoksa deplasmanda mı oynuyor?

Tüm maçlarla Trendyol Süper Lig 28. Hafta maçları ve Fikstürü şöyle:

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Cuma günü maçları

14.03.2025 20:30 Galatasaray A.Ş. - Onvo Antalyaspor

Cumartesi Günü maçları

15.03.2025 13:30 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Bellona Kayserispor

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Bellona Kayserispor 15.03.2025 16:00 Kasımpaşa A.Ş. - Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa A.Ş. - Corendon Alanyaspor 15.03.2025 20:30 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş. 15.03.2025 20:30 Tümosan Konyaspor - Beşiktaş A.Ş.

Pazar günü maçları

16.03.2025 13:30 Çaykur Rizespor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

Çaykur Rizespor A.Ş. - Sipay Bodrum FK 16.03.2025 16:00 Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor

Atakaş Hatayspor - Net Global Sivasspor 16.03.2025 16:00 Göztepe A.Ş. - İkas EyüpSpor

Göztepe A.Ş. - İkas EyüpSpor 16.03.2025 20:30 Fenerbahçe A.Ş. - Reeder Samsunspor

Haftayı bay geçen takım: Adana Demirspor A.Ş.