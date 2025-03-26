Süper Lig 29. hafta maçları ne zaman başlayacak? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Maçlar ertelendi mi?

Türkiye'nin gündemi 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla sarsıldı. Bu gelişmenin ardından ülke genelinde büyük protesto gösterileri düzenlenirken, sporseverlerin aklında tek bir soru belirdi: Süper Lig maçları ertelendi mi?

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

“Süper Lig maçları iptal mi oldu?” sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklardan biri haline geldi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) şu ana kadar Süper Lig 29. hafta maçlarının erteleneceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani, tüm gelişmelere rağmen ligde maçlar planlandığı gibi oynanacak.

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’in 29. haftası, 28 Mart 2025 Cuma günü başlayacak. İlk gün 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak:

16:00 – Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor

– Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor 16:00 – Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

– Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor 20:30 – Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe A.Ş.

– Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe A.Ş. 20:30 – Tümosan Konyaspor - Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği sorulardan biri de şu: “Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?” Bu dev karşılaşma, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20:30’da Vodafone Park’ta oynanacak. “Beşiktaş - Galatasaray maçı ertelendi mi?” sorusunun cevabı ise, maç ertelenmedi. TFF’nin takvimine göre derbi karşılaşması planlandığı tarihte oynanacak.

29. HAFTA TÜM SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ:

28 Mart 2025 Cuma:

16:00 – Bellona Kayserispor vs Atakaş Hatayspor

16:00 – Onvo Antalyaspor vs Corendon Alanyaspor

20:30 – Sipay Bodrum FK vs Fenerbahçe

20:30 – Tümosan Konyaspor vs Gaziantep FK

29 Mart 2025 Cumartesi:

13:30 – Net Global Sivasspor vs Adana Demirspor

16:00 – Reeder Samsunspor vs Kasımpaşa

16:00 – Trabzonspor vs Göztepe

20:30 – Beşiktaş vs Galatasaray

31 Mart 2025 Pazartesi:

20:00 – İKAS Eyüpspor vs Rams Başakşehir

PROTESTOLARA RAĞMEN MAÇLAR OYNANACAK

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından “Maçlar ertelenecek mi?” ya da “Türkiye’de lig durduruldu mu?” gibi sorular sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayıldı. Ancak yetkili kurumlardan gelen herhangi bir durdurma kararı olmadı. Bu nedenle Süper Lig 29. hafta maçları planlandığı gibi 28 Mart'ta start alacak.