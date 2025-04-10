Süper Lig 31. Hafta Fikstürü | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig 2024-2025 sezonunda 31. haftaya girilirken, hem şampiyonluk mücadelesi hem de kümede kalma savaşı nefesleri kesiyor. Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne zaman sahaya çıkıyor? İşte 11-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 31. hafta karşılaşmalarının detaylı takvimi…

11 NİSAN 2025 CUMA SÜPER LİG MAÇLARI

Reeder Samsunspor – Galatasaray ne zaman ve saat kaçta?

Saat: 20:00

Galatasaray deplasmanda Samsunspor’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini korumak isterken, Samsunspor evinde puan arayacak.

12 NİSAN 2025 CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI

Tümosan Konyaspor – Göztepe ne zaman ve saat kaçta?

Saat:16:00

Orta sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede iki takım da galibiyet için sahada olacak.

Sipay Bodrum FK – Onvo Antalyaspor ne zaman ve saat kaçta?

Saat:19:00

Ligin son dönemde formda ekiplerinden Bodrum FK, iç sahada Antalyaspor'u ağırlayacak. Özellikle genç oyuncuların performansı dikkatle takip edilecek.

Beşiktaş – Başakşehir ne zaman ve saat kaçta?

Saat:19:00

Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri. Beşiktaş, Avrupa kupaları için kritik bir 3 puan peşinde. Peki Beşiktaş – Başakşehir maçı hangi kanalda? beIN Sports ekranlarında olacak.

13 NİSAN 2025 PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI

Bellona Kayserispor – Kasımpaşa ne zaman ve saat kaçta?

Saat:16:00

İki takım da sezonu orta sıralarda bitirmek isterken, üç puan büyük önem taşıyor.

Gaziantep FK – Hatayspor ne zaman ve saat kaçta?

Saat:16:00

Düşme hattını doğrudan ilgilendiren bu karşılaşmada Hatayspor kaybederse işi çok zorlaşacak.

Sivasspor – Fenerbahçe ne zaman ve saat kaçta?

Saat:19:00

Fenerbahçe, Sivas deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle galibiyet arıyor. Fenerbahçe'nin ilk 11’i ne olacak sorusu ise taraftarın en çok merak ettiği konulardan.

Trabzonspor – Çaykur Rizespor ne zaman ve saat kaçta?

Saat:19:00

Karadeniz derbisi sahne alıyor! Taraftarlar bu maça büyük ilgi gösteriyor. Hem prestij hem de puan tablosu açısından kritik bir karşılaşma.

14 NİSAN 2025 PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI

Eyüpspor – Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Saat: 20:00

Eyüpspor’un Süper Lig'deki ilk sezonunda gösterdiği performans takdir topluyor. Adana Demirspor karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyorlar.

SÜPER LİG 31. HAFTA ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Zirve mücadelesi : Galatasaray ve Fenerbahçe, deplasmanda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Her puan altın değerinde.

: Galatasaray ve Fenerbahçe, deplasmanda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Her puan altın değerinde. Avrupa yarışı : Beşiktaş, Başakşehir karşısında puan kaybederse işleri zora sokabilir.

: Beşiktaş, Başakşehir karşısında puan kaybederse işleri zora sokabilir. Düşme hattı : Gaziantep FK – Hatayspor maçı ligin alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir.

: Gaziantep FK – Hatayspor maçı ligin alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Derbi atmosferi: Trabzonspor ile Rizespor arasındaki mücadele, yalnızca 3 puan değil, Karadeniz derbisinin atmosferini de yansıtması bakımından önemli.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

11-14 Nisan 2025 tarihleri arasında.

GALATASARAY BU HAFTA KİMİNLE OYNUYOR?

Samsunspor deplasmanına çıkıyor.

FENERBAHÇE BU HAFTA HANGİ GÜN OYNAYACAK?

13 Nisan Pazar günü Sivasspor deplasmanında.

TRABZONSPOR – RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

13 Nisan Pazar, saat 19:00’da oynanacak.