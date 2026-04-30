Süper Lig 32. Haftanın Hakemleri Belli Oldu! Maçların Hakem Listesi

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlarken gözler bu kez maç programı kadar sahada düdük çalacak hakemlere de çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarında görev yapacak hakemler de açıklanan listeyle netleşti.

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ

Tarih Saat Maç Hakem Yarın 17.00 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor Ömer Faruk Turtay Yarın 20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş Abdullah Buğra Taşkınsoy 2 Mayıs Cumartesi 20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir Oğuzhan Aksu 2 Mayıs Cumartesi 20.00 Trabzonspor - Göztepe Ozan Ergün 2 Mayıs Cumartesi 20.00 Samsunspor - Galatasaray Reşat Onur Coşkunses 3 Mayıs Pazar 20.00 Zecorner Kayserispor - ikas Eyüpspor Mehmet Türkmen 3 Mayıs Pazar 20.00 Hesap.com Antalyaspor - Corendon Alanyaspor Atilla Karaoğlan 3 Mayıs Pazar 20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Natura Dünyası Gençlerbirliği Oğuzhan Çakır 3 Mayıs Pazar 20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor Yasin Kol

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HAKEM ATAMALARI

32. haftada özellikle büyük takımların maçlarında görev alacak hakemler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir karşılaşmasını Oğuzhan Aksu yönetecek. Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde ise Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.

BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yarın saat 20.00’de oynanacak mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu mücadelede düdük Oğuzhan Aksu’da olacak.

GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Galatasaray maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Göztepe ile karşılaşacak. Mücadelenin hakemi Ozan Ergün olarak açıklandı.

SÜPER LİG 32. HAFTA NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçları yarın başlayacak. Haftanın programı 3 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Bu hafta maçların önemli bölümü 20.00’de başlayacak. Özellikle cumartesi ve pazar akşamı oynanacak karşılaşmalar, haftanın futbol gündeminde öne çıkacak.

