Süper Lig 34. Hafta Fikstürü | Maçlar hangi gün ve saat kaçta?

Süper Lig 34. hafta fikstürü futbolseverlerin gündeminde. 2025-2026 sezonunda perde kapanırken şampiyon belli oldu, üst sıralardaki yerler netleşti ancak küme düşecek son takım için heyecan son haftaya taşındı. Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftası, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçıyla başlayacak.

SÜPER LİG 34. HAFTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig’de 34. ve son hafta, 15 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı konuk edecek.

SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ

Tarih Saat Maç Stadyum 15 Mayıs Cuma 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş Çaykur Didi 16 Mayıs Cumartesi 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor Atatürk Olimpiyat 16 Mayıs Cumartesi 20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir Gaziantep 16 Mayıs Cumartesi 20.00 Samsunspor - Göztepe Samsun Yeni 19 Mayıs 17 Mayıs Pazar 17.00 Zecorner Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor RHG Enertürk Enerji 17 Mayıs Pazar 20.00 Fenerbahçe - ikas Eyüpspor Chobani 17 Mayıs Pazar 20.00 Kasımpaşa - Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs Pazar 20.00 Hesap.com Antalyaspor - Kocaelispor Corendon Airlines Park Antalya 17 Mayıs Pazar 20.00 Trabzonspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği Papara

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYON VE İLK 4 SIRA BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, geçen hafta şampiyonluğunu garantiledi. Ligde Fenerbahçe’nin sezonu ikinci, Trabzonspor’un üçüncü, Beşiktaş’ın ise dördüncü tamamlaması kesinleşti.

Son haftada üst sıralarda en dikkat çeken yarışlardan biri beşincilik için yaşanacak. 55 puanlı Göztepe ile 54 puanlı RAMS Başakşehir, sezonu beşinci sırada bitirmek için mücadele edecek.

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLACAK

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un küme düşmesi geçen hafta kesinleşti. Lige veda edecek üçüncü takım ise 34. hafta maçlarının ardından belli olacak.

Son hafta öncesinde Antalyaspor 29 puanla, Gençlerbirliği 31 puanla, Kasımpaşa ve Eyüpspor ise 32’şer puanla kümede kalma yarışının içinde yer alıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

34. ve son hafta öncesinde Süper Lig puan durumu şu şekilde:

Sıra Takım AV Puan 1 Galatasaray 48 77 2 Fenerbahçe 40 73 3 Trabzonspor 25 69 4 Beşiktaş 19 59 5 Göztepe 13 55 6 RAMS Başakşehir 22 54 7 Samsunspor -2 48 8 Çaykur Rizespor -6 40 9 TÜMOSAN Konyaspor -6 40 10 Corendon Alanyaspor 1 37 11 Kocaelispor -11 37 12 Gaziantep FK -14 37 13 ikas Eyüpspor -15 32 14 Kasımpaşa -17 32 15 Natura Dünyası Gençlerbirliği -14 31 16 Hesap.com Antalyaspor -23 29 17 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük -24 27 18 Zecorner Kayserispor -36 27

SÜPER LİG 34. HAFTA NEDEN KRİTİK?

Süper Lig 34. hafta maçları, sezonun kapanışını yapacak. Şampiyonluk yarışı tamamlanmış olsa da beşincilik ve kümede kalma hattı son hafta heyecanını artırıyor.

Özellikle Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor’un alacağı sonuçlar, Süper Lig’den düşecek son takımın belirlenmesinde doğrudan etkili olacak.

Süper Lig 34. hafta fikstürü, sezonun son perdesinde hem beşincilik hem de kümede kalma yarışını belirleyecek. Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği, ilk 4 sıranın netleştiği ligde gözler artık son hafta maçlarına ve Süper Lig’e veda edecek üçüncü takıma çevrildi.