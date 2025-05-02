Süper Lig 34. Hafta | Galatasaray Sivasspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında lider Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da RAMS Park’ta Net Global Sivasspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, 31 maçta aldığı 25 galibiyetle 80 puana ulaşarak zirvedeki yerini korurken, konuk ekip Sivasspor 34 puanla 15. sırada bulunuyor. İlk yarıdaki maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, sahasında oynadığı son 15 lig maçını kaybetmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında gol dahi yemedi. Ligde sadece 30 golle en az gol yiyen takım olan Galatasaray, hem savunma başarısıyla hem de 78 golle en golcü ikinci takım olmasıyla dikkat çekiyor. Son 5 resmi maçını kazanan ekip, son olarak TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 mağlup etmişti.

BARIŞ ALPER GERİ DÖNÜYOR, ÜÇ İSİM SINIRDA

Kırmızı kart cezası sona eren Barış Alper Yılmaz, iki maçlık aranın ardından formasına yeniden kavuşacak. Öte yandan Galatasaray’da üç önemli isim; Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Sivasspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.

OSİMHEN REKOR PEŞİNDE, TORREİRA FORMDA

Bu sezon Süper Lig’de 21 gol atan Victor Osimhen, kariyer rekoruna sadece bir gol uzaklıkta. 36 resmi maçta 31 golü bulunan Nijeryalı forvet, bir gol daha atarsa kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak. Son haftalarda hücumda etkili olan Lucas Torreira da 6 maçta 4 gol atarak dikkat çekti. Uruguaylı oyuncu, kariyerinin en üretken sezonlarından birini geçirmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE PUAN KAYBI BEKLİYOR, GALATASARAY KAYIPSIZ GEÇMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 33. hafta sonunda Galatasaray'ın 80, Fenerbahçe'nin ise 75 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin şampiyonluk için Galatasaray'dan 6 puan daha fazla alması gerekiyor.