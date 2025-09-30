Süper Lig 7. Hafta Gol Krallığı tablosu: Zirvede 3 futbolcu
Süper Lig gol krallığı 2025’te zirvede kim var? 7. hafta sonunda en çok gol atan futbolcular kimler oldu? Gol krallığı sıralamasında hangi oyuncular öne çıktı? Detaylar haberimizde…
Trendyol Süper Lig 7. hafta gol krallığı tablosu açıklandı. Futbolseverlerin merak ettiği “Süper Lig gol krallığı 2025’te kim önde?”, “Gol krallığı sıralaması nasıl şekillendi?”, “En çok gol atan futbolcular kim?” sorularının yanıtı belli oldu. Zirvede Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen üç isim yer alıyor.
İLK 10 GOLCÜ – SÜPER LİG 7. HAFTA
- Ebere Paul Onuachu (Trabzonspor A.Ş.) – 5 Gol
- Mauro Emanuel Icardi (Galatasaray A.Ş.) – 5 Gol
- Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Da Silva (Beşiktaş A.Ş.) – 5 Gol
- Youssef En Nesyri (Fenerbahçe A.Ş.) – 4 Gol
- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.) – 3 Gol
- Bruno Petkovic (Kocaelispor) – 3 Gol
- Datro David Fofana (Fatih Karagümrük) – 3 Gol
- Eldor Shomurodov (Başakşehir) – 3 Gol
- Evren Eren Elmalı (Galatasaray A.Ş.) – 3 Gol
- Mehmet Umut Nayir (Konyaspor) – 3 Gol
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA SON DURUM
Süper Lig gol krallığı sıralaması 7. hafta sonunda oldukça çekişmeli bir tablo ortaya koydu. Trabzonspor’un golcüsü Onuachu, Galatasaray’ın yıldızı Icardi ve Beşiktaş’ın önemli ismi Rafael beşer golle zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi En Nesyri ise 4 golle yarışta iddiasını sürdürüyor.
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR 2025
Futbolseverlerin merak ettiği “Süper Lig’de en çok gol atan futbolcular kimler?” sorusuna yanıt veren tabloda, ilk 10’da 3 büyükler ve Anadolu kulüplerinden önemli isimler yer aldı. Galatasaray’dan 3 futbolcunun listede bulunması dikkat çekti.
7. hafta sonunda Süper Lig gol krallığı 2025 yarışı nefes kesiyor. Onuachu, Icardi ve Rafael zirvede çekişirken, En Nesyri ve diğer golcüler sıralamada yükselmek için sahada mücadele ediyor. Futbolseverler şimdiden 8. haftada gol krallığı sıralamasında nasıl değişiklikler yaşanacağını merak ediyor.