Süper Lig 7. Hafta Gol Krallığı tablosu: Zirvede 3 futbolcu

Trendyol Süper Lig 7. hafta gol krallığı tablosu açıklandı. Futbolseverlerin merak ettiği “Süper Lig gol krallığı 2025’te kim önde?”, “Gol krallığı sıralaması nasıl şekillendi?”, “En çok gol atan futbolcular kim?” sorularının yanıtı belli oldu. Zirvede Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen üç isim yer alıyor.

İLK 10 GOLCÜ – SÜPER LİG 7. HAFTA

Ebere Paul Onuachu (Trabzonspor A.Ş.) – 5 Gol Mauro Emanuel Icardi (Galatasaray A.Ş.) – 5 Gol Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Da Silva (Beşiktaş A.Ş.) – 5 Gol Youssef En Nesyri (Fenerbahçe A.Ş.) – 4 Gol Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.) – 3 Gol Bruno Petkovic (Kocaelispor) – 3 Gol Datro David Fofana (Fatih Karagümrük) – 3 Gol Eldor Shomurodov (Başakşehir) – 3 Gol Evren Eren Elmalı (Galatasaray A.Ş.) – 3 Gol Mehmet Umut Nayir (Konyaspor) – 3 Gol

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA SON DURUM

Süper Lig gol krallığı sıralaması 7. hafta sonunda oldukça çekişmeli bir tablo ortaya koydu. Trabzonspor’un golcüsü Onuachu, Galatasaray’ın yıldızı Icardi ve Beşiktaş’ın önemli ismi Rafael beşer golle zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi En Nesyri ise 4 golle yarışta iddiasını sürdürüyor.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR 2025

Futbolseverlerin merak ettiği “Süper Lig’de en çok gol atan futbolcular kimler?” sorusuna yanıt veren tabloda, ilk 10’da 3 büyükler ve Anadolu kulüplerinden önemli isimler yer aldı. Galatasaray’dan 3 futbolcunun listede bulunması dikkat çekti.

7. hafta sonunda Süper Lig gol krallığı 2025 yarışı nefes kesiyor. Onuachu, Icardi ve Rafael zirvede çekişirken, En Nesyri ve diğer golcüler sıralamada yükselmek için sahada mücadele ediyor. Futbolseverler şimdiden 8. haftada gol krallığı sıralamasında nasıl değişiklikler yaşanacağını merak ediyor.