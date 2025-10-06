Süper Lig 8. hafta puan durumu | Beşiktaş kaç puanda? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?

Süper Lig’de 8. hafta sonunda zirve ve düşme hattında tablo netleşmeye başladı. Futbolseverlerin en çok merak ettiği Süper Lig puan durumu, lider kim, hangi takımlar düşme hattında, puan farkı ne kadar gibi sorulara bu yazıda yanıt bulabilirsiniz.

ZİRVE YARIŞI: GALATASARAY, TRABZONSPOR, GÖZTEPE VE FENERBAHÇE İLK 4’TE

Galatasaray 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 20 gol atıp yalnızca 3 gol yedi. Okan Buruk’un öğrencileri, hem hücum gücüyle hem de ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor, 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı. Bordo-mavililer ikinci sırada yer aldı.

Göztepe bu sezonun flaş ekiplerinden biri konumunda. İzmir temsilcisi 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan topladı ve yenilgisiz üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe de aynı puanda, yani 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve

Gaziantep FK, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak beşinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 13 puanla altıncı sırada. Siyah-beyazlılar, istikrarsız sonuçlara rağmen zirveyle arayı kapatmaya çalışıyor.

DÜŞME HATTI: EYÜPSPOR, KAYSERİSPOR VE KARAGÜMRÜK SON 3'TE

Süper Lig puan durumunun alt sıralarında mücadele eden ekiplerde tablo alarm veriyor.

İKAS Eyüpspor, 8 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 5 puanla 16. sırada.

Zerconer Kayserispor, aynı şekilde 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyetsiz 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük bulunuyor. İstanbul temsilcisi 8 haftada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet ile sadece 3 puan toplayabildi.