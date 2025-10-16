Süper Lig 9. hafta ne zaman başlıyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maç tarihleri

Süper Lig’e verilen milli maç arası sona eriyor ve futbolseverler yeniden heyecanın doruğa çıkacağı haftaya hazırlanıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları hangi gün oynanacak? Milli ara sonrası ligde puan mücadelesi kaldığı yerden devam ederken, takımlar hem şampiyonluk yarışına hem de Avrupa hedeflerine odaklanıyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTTİ, SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye A Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki karşılaşmalarının ardından, Süper Lig’e verilen milli maç arası tamamlandı. Süper Lig heyecanı, 18 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yeniden başlayacak. Ligin 9. haftasıyla birlikte takımlar, yoğun fikstür temposuna yeniden girecek.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN MAÇ PROGRAMI

Milli ara sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte Süper Lig’in dev ekiplerinin maç tarihleri ve rakipleri:

Takım Rakip Tarih Gün Saat Beşiktaş Gençlerbirliği 18 Ekim 2025 Cumartesi 17.00 Çaykur Rizespor Trabzonspor 18 Ekim 2025 Cumartesi 17.00 RAMS Başakşehir Galatasaray 18 Ekim 2025 Cumartesi 20.00 Fenerbahçe Fatih Karagümrük 19 Ekim 2025 Pazar 20.00

MİLLİ ARANIN ARDINDAN TAKIMLARIN DURUMU

Galatasaray, ligdeki istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Kupası yorgunluğuna rağmen iç sahada avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise milli ara öncesi oluşan formsuzluğunu yenmek istiyor. Beşiktaş cephesinde teknik ekip değişiminin ardından oyun sisteminde yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Trabzonspor ise genç oyuncularının performansından umutlu ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırma peşinde.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Çaykur Rizespor - Trabzonspor

RAMS Başakşehir - Galatasaray

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig’in 8. haftası sona ererken, zirvede Galatasaray, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 20 gol atarken yalnızca 3 gol yedi ve +17 averajla liderliğini koruyor.

Galatasaray'ı Trabzonspor takip ediyor; bordo-mavili takım 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan elde etti, 13 gol atıp 6 gol yedi.

Üçüncü sırada yer alan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplarken 11 gol atıp 2 gol yedi.

Aynı puana sahip Fenerbahçe ise 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puanla dördüncü sırada.

Beşinci sıradaki Gaziantep FK 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Beşiktaş ise yeni hocası Sergen Yalçın'la yükselişe geçti. 7 maçta 13 puana sahip.

Alt sıralarda Fatih Karagümrük yalnızca 3 puanla son sırada, Kayserispor ve Eyüpspor ise 5’er puanla küme hattında kalmaya devam ediyor.

Süper Lig Puan Durumu – 8. Hafta Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray A.Ş. 8 7 1 0 20 3 +17 22 2 Trabzonspor A.Ş. 8 5 2 1 13 6 +7 17 3 Göztepe A.Ş. 8 5 1 2 11 5 +6 16 4 Fenerbahçe A.Ş. 8 4 4 0 12 5 +7 16 5 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 8 4 2 2 12 12 0 14 6 Beşiktaş A.Ş. 7 4 1 2 12 9 +3 13 7 Samsunspor A.Ş. 8 4 1 3 12 10 +2 13 8 TÜMOSAN Konyaspor 7 3 2 2 13 9 +4 11 9 Corendon Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 +1 10 10 Hesap.com Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 -4 10 11 Kasımpaşa A.Ş. 8 2 3 3 9 11 -2 9 12 Çaykur Rizespor A.Ş. 8 2 2 4 9 11 -2 8 13 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 7 1 3 3 6 7 -1 6 14 Gençlerbirliği 8 1 3 4 5 10 -5 6 15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 -7 5 16 İKAS Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 -7 5 17 Zecorner Kayserispor 8 1 2 5 7 18 -11 5 18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 8 1 0 7 5 16 -11 3

SONUÇ: SÜPER LİG HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarlar, dört büyüklerin mücadelesini nefeslerini tutarak takip edecek. Yüksek tempolu maçlar, derbi atmosferi ve şampiyonluk yarışıyla futbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor. Tüm detaylar, fikstürler ve maç saatleri için güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Milli maç arası sonrasında Süper Lig, 18 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yeniden başlayacak.

Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Galatasaray, 18 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Fenerbahçe hangi gün oynayacak?

Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un maç tarihleri nedir?

Beşiktaş 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Trabzonspor da 18 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak.