Süper Lig 9. Hafta | RAMS Başakşehir – Galatasaray maçına doğru

Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig 2025/26’nın 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’e konuk oluyor. Maçın başlamasına ise saatler kaldı. Zirve hedefini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, son resmi maçta Beşiktaş derbisinden 1–1’lik beraberlikle ayrılmış, golü İlkay Gündoğan kaydetmişti. Ev sahibi Başakşehir ise sezonda 7 maçta topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

FORM DURUMU

Galatasaray Derbi dönüşü moral hedefi: Beşiktaş maçı 1–1 bitti; İlkay golle döndü.

golle döndü. Deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi ve son 6 dış sahada gol yemeden kazanma serisini sürdürme hedefi devam ediyor.

ve son 6 dış sahada kazanma serisini sürdürme hedefi devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde Başakşehir deplasmanında oynanan son 3 lig maçının tamamı kazanıldı (toplam 11 gol). RAMS Başakşehir Lig başlangıcı: 1G–3B–3M; son maç Göztepe deplasmanında 0–1 kayıp.

kayıp. İç sahada reaksiyon arıyor; puan tablosunda 13. basamakta.

Galatasaray, lig tarihinde Fenerbahçe’nin 1961 serisinden sonra dış sahada üst üste 7 galibiyeti gol yemeden alma hedefiyle sahaya çıkıyor.

MUHTEMEL 11’LER

RAMS Başakşehir Muhammed; Ba, Berat, Opoku, Ebosele; Crespo, Harit, Kaluzinski; Operi, Bertuğ, Shomurodov Galatasaray Uğurcan; Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper; Icardi

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY: SON KARŞILAŞMALAR (ÖZET)

Lig : Geçen sezon iki maçta da Galatasaray kazandı (2–1 deplasman, 2–0 iç saha).

: Geçen sezon iki maçta da Galatasaray kazandı (2–1 deplasman, 2–0 iç saha). Kupa: RAMS Park’ta 2–2.

