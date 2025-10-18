Giriş / Abone Ol
Süper Lig 9. Hafta | RAMS Başakşehir – Galatasaray maçına doğru

Galatasaray’ın milli ara sonrası Başakşehir deplasmanında neler yapacağı merak konusu. Peki Başakşehir - Galatasary maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Takımların muhtemel 11'leri, maç istatistikleri ve detaylar haberimizde.

  • 18.10.2025 15:16
  • Giriş: 18.10.2025 15:16
  • Güncelleme: 18.10.2025 15:16
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig 2025/26’nın 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’e konuk oluyor. Maçın başlamasına ise saatler kaldı. Zirve hedefini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, son resmi maçta Beşiktaş derbisinden 1–1’lik beraberlikle ayrılmış, golü İlkay Gündoğan kaydetmişti. Ev sahibi Başakşehir ise sezonda 7 maçta topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

FORM DURUMU

Galatasaray

  • Derbi dönüşü moral hedefi: Beşiktaş maçı 1–1 bitti; İlkay golle döndü.
  • Deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi ve son 6 dış sahada gol yemeden kazanma serisini sürdürme hedefi devam ediyor.
  • Okan Buruk yönetiminde Başakşehir deplasmanında oynanan son 3 lig maçının tamamı kazanıldı (toplam 11 gol).

RAMS Başakşehir

  • Lig başlangıcı: 1G–3B–3M; son maç Göztepe deplasmanında 0–1 kayıp.
  • İç sahada reaksiyon arıyor; puan tablosunda 13. basamakta.
Galatasaray, lig tarihinde Fenerbahçe’nin 1961 serisinden sonra dış sahada üst üste 7 galibiyeti gol yemeden alma hedefiyle sahaya çıkıyor.

MUHTEMEL 11’LER

RAMS Başakşehir

Muhammed; Ba, Berat, Opoku, Ebosele; Crespo, Harit, Kaluzinski; Operi, Bertuğ, Shomurodov

Galatasaray

Uğurcan; Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper; Icardi

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY: SON KARŞILAŞMALAR (ÖZET)

  • Lig: Geçen sezon iki maçta da Galatasaray kazandı (2–1 deplasman, 2–0 iç saha).
  • Kupa: RAMS Park’ta 2–2.

RAMS Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Maç, 18 Ekim Cumartesi günü 20.00’de başlayacak. Maç Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Karşılaşmanın hakemi kim?

Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek; yardımcıları Mehmet Emin Tuğrul ve Bersan Duran. Dördüncü hakem Batuhan Kolak.

Galatasaray’ın son lig maçı sonucu neydi?

Galatasaray, milli ara öncesi Beşiktaş derbisinden 1–1 beraberlikle ayrıldı; gol İlkay Gündoğan’dan geldi.

Başakşehir’in ligdeki durumu?

Başakşehir, 7 maçta 6 puan topladı (1G–3B–3M) ve 13. sırada.

