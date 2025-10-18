Süper Lig 9. Hafta | RAMS Başakşehir – Galatasaray maçına doğru
Galatasaray’ın milli ara sonrası Başakşehir deplasmanında neler yapacağı merak konusu. Peki Başakşehir - Galatasary maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Takımların muhtemel 11'leri, maç istatistikleri ve detaylar haberimizde.
Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig 2025/26’nın 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’e konuk oluyor. Maçın başlamasına ise saatler kaldı. Zirve hedefini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, son resmi maçta Beşiktaş derbisinden 1–1’lik beraberlikle ayrılmış, golü İlkay Gündoğan kaydetmişti. Ev sahibi Başakşehir ise sezonda 7 maçta topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.
FORM DURUMU
Galatasaray
- Derbi dönüşü moral hedefi: Beşiktaş maçı 1–1 bitti; İlkay golle döndü.
- Deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi ve son 6 dış sahada gol yemeden kazanma serisini sürdürme hedefi devam ediyor.
- Okan Buruk yönetiminde Başakşehir deplasmanında oynanan son 3 lig maçının tamamı kazanıldı (toplam 11 gol).
RAMS Başakşehir
- Lig başlangıcı: 1G–3B–3M; son maç Göztepe deplasmanında 0–1 kayıp.
- İç sahada reaksiyon arıyor; puan tablosunda 13. basamakta.
MUHTEMEL 11’LER
RAMS Başakşehir
Muhammed; Ba, Berat, Opoku, Ebosele; Crespo, Harit, Kaluzinski; Operi, Bertuğ, Shomurodov
Galatasaray
Uğurcan; Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper; Icardi
BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY: SON KARŞILAŞMALAR (ÖZET)
- Lig: Geçen sezon iki maçta da Galatasaray kazandı (2–1 deplasman, 2–0 iç saha).
- Kupa: RAMS Park’ta 2–2.
RAMS Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Maç, 18 Ekim Cumartesi günü 20.00’de başlayacak. Maç Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Karşılaşmanın hakemi kim?
Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek; yardımcıları Mehmet Emin Tuğrul ve Bersan Duran. Dördüncü hakem Batuhan Kolak.
Galatasaray’ın son lig maçı sonucu neydi?
Galatasaray, milli ara öncesi Beşiktaş derbisinden 1–1 beraberlikle ayrıldı; gol İlkay Gündoğan’dan geldi.
Başakşehir’in ligdeki durumu?
Başakşehir, 7 maçta 6 puan topladı (1G–3B–3M) ve 13. sırada.