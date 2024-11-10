Süper Lig: Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0
Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz tamamlandı.
69. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Onur Ergün, ceza sahasındaki Duarte'ye pasını attı. Rakibinden kurtulup açısını düzelten Duarte'nin sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.