Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 2

Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

17. dakikada sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Kozlowski'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI

Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

52. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden şutunu çıkaran Joao Mario'nun vuruşunda, konuk ekibin kalecisi köşeye giden topu uzanarak bir kez daha çıkardı.

61. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Gaziantep temsilcisi 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Viana, orta alanın sağ kanadında uzaklaştırdığı topun ardından Masuaku'ya yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kozlowski'nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınında rakibinden sıyrılıp kaleci Mert Günok'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazandı.