Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 4

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş Göztepe’yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti. Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un 3. dakikada ve Göztepe oyuncusu Malcom Bokele’nin 9. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. 12. dakikada Malcome Bokele 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada David Datro Fofana ve 90 artı 1. dakikada David Tijaniç’in golüyle Göztepe skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.