Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Adana Demirspor: 1
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi.
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi.
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Masuaku'nun soldan sert ortasına ön direkte Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında tekrar Rafa Silva'nın önüne düşen topun gelişine Portekizli futbolcunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
24. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlenen Immobile, meşin yuvarlağı sağdan bindiren Rashica'nın önüne yuvarladı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Rashica'nın vuruşunda, kaleciyi geçen topu Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan çizgiden çıkardı. Atağın devamında konuk ekip topu kornere uzaklaştırdı.
Aynı dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Paulista'nın önünde kalan topa kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
29. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen atakta rakibinden sıyrılarak soldan hareketlenen Immobile'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın altıpas üzerinde tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
34. dakikada ceza sahası içinde kaleci Deniz'in kontrol edemediği top altıpasın solunda Immobile'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, çizgi üzerinde Arda Okan Kurtulan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada sağdan hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Mustafa Hekimoğlu'nun ceza sahası içine yerden sert ortasında Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan'ın uzaklaştırmak istediği topu son anda kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
44. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Immobile'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Mustafa Hekimoğlu'nun arka direğe yerden sert ortasına Rashica'nın gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0
45+8. dakikada soldan Alioui'nin uzak direğe plasesinde üst direkten dönen topu iyi takip eden Arda Okan Kurtulan, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
59. dakikada topla ceza sahası içine giren Maestro'nun sağ çaprazdan uzak direğe sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rashica'nın etkili ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Immobile'nin altıpas içinden kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1
83. dakikada Beşiktaş 4. golünü buldu. Soldan topla hareketlenen Joao Mario, Rafa Silva ile paslaşması sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.