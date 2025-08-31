Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Beşiktaş 0
Süper Lig’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI
8. dakikada Kartal Yılmaz’ın defanstaki hatalı pasında topun sahibi olan Ogundu’nun şutu az farkla üstten autta çıktı.
13. dakikada Svensson’un pasında ceza alanı sağ çaprazda bulunan Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun’un şutunda vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.
45+3. dakikada ceza içerisinde atılan topa hareketlenen Ogundu, Djalo'nın sert müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
45+5. dakikada topun başına gelen İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI
58. dakikada Jurasek’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Ndidi’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
61. dakikada Orkun Kökçü’nün sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada ceza alanı sağ çaprazda Ogundu’nun pasında topla buluşan Güven Yalçın’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
80. dakikada Ümit Akdağ’ın kaleciye geri pasında araya giren Rafa Silva’nın şutu yandan autta çıktı.
82. dakikada Jurasek’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada altıpas üzerinde Rafa Silva’nın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.