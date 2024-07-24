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Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 1 ve 2'nci haftanın programı belli oldu. Buna göre 2024-2025 sezonu Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele ile başlayacak. Müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Spor
  • 24.07.2024 17:06
  • Giriş: 24.07.2024 17:06
  • Güncelleme: 24.07.2024 17:13
Kaynak: İHA
Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programını açıkladı.

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak.

Buna göre Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Ayrıca 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak çalışma ile ilk yarının kalan haftalarının programının ilan edileceği belirtildi.

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

1. hafta

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Rizespor - Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

2. hafta16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir - Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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