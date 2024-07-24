Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 1 ve 2'nci haftanın programı belli oldu. Buna göre 2024-2025 sezonu Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele ile başlayacak. Müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Spor 24.07.2024 17:06 Giriş: 24.07.2024 17:06

Güncelleme: 24.07.2024 17:13 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA