Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
- Yarın:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
- 25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
- 26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
- 27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan