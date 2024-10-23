Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler