Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
26 Ekim Pazar
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan