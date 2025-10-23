Giriş / Abone Ol
Spor
  • 23.10.2025 14:13
  • Giriş: 23.10.2025 14:13
  • Güncelleme: 23.10.2025 14:17
Kaynak: AA
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

