Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor: İşte tüm maç programı
Süper Lig’de 10. hafta maçları ne zaman oynanacak, hangi gün başlıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta? Süper Lig 10. hafta fikstüründe haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları hangileri? Tüm detaylı maç programı, gün ve saat bilgileri haberimizde! 🏆 Tüm detaylı maç programı, gün ve saat bilgileri haberimizde!
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylı 10. hafta fikstürü...
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Maç
|Stat
|24 Ekim Cuma
|20.00
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Zecorner Kayserispor
|Atatürk Olimpiyat Stadı
|25 Ekim Cumartesi
|17.00
|Kocaelispor - Corendon Alanyaspor
|Kocaeli
|25 Ekim Cumartesi
|20.00
|Trabzonspor - ikas Eyüpspor
|Papara Park
|26 Ekim Pazar
|14.30
|Hesap.com Antalyaspor - RAMS Başakşehir
|Corendon Airlines Park Antalya
|26 Ekim Pazar
|17.00
|Galatasaray - Göztepe
|RAMS Park
|26 Ekim Pazar
|17.00
|Gençlerbirliği - TÜMOSAN Konyaspor
|Eryaman Stadı
|26 Ekim Pazar
|20.00
|Kasımpaşa - Beşiktaş
|Recep Tayyip Erdoğan Stadı
|27 Ekim Pazartesi
|20.00
|Samsunspor - Çaykur Rizespor
|Samsun Yeni 19 Mayıs
|27 Ekim Pazartesi
|20.00
|Gaziantep FK - Fenerbahçe
|Gaziantep
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN MAÇ GÜNLERİ
- Fenerbahçe – 27 Ekim Pazartesi, 20.00 – Gaziantep FK deplasmanında
- Galatasaray – 26 Ekim Pazar, 17.00 – Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk edecek
- Beşiktaş – 26 Ekim Pazar, 20.00 – Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak
- Trabzonspor – 25 Ekim Cumartesi, 20.00 – Papara Park’ta ikas Eyüpspor’u ağırlayacak
HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI
Haftanın açılış mücadelesi 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Zecorner Kayserispor’u ağırlayacak. Maç saat 20.00’de başlayacak.
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Galatasaray – Göztepe karşılaşması, sarı-kırmızılıların liderlik mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe’nin Gaziantep FK deplasmanı da haftanın kapanış maçı olacak. Ayrıca Kasımpaşa – Beşiktaş derbisi, pazar gecesi İstanbul’da futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.
SÜPER LİG 10. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ
Bu haftada özellikle dört büyüklerin aldığı sonuçlar zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı liderlik yarışını doğrudan etkileyecek. Beşiktaş yeniden çıkış arayışında. Trabzonspor ise seyircisi önünde kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
Süper Lig 10. hafta ne zaman başlıyor?
10. hafta 24 Ekim Cuma günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Zecorner Kayserispor maçıyla başlayacak.
Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta?
Fenerbahçe, 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
Galatasaray ve Beşiktaş maçları ne zaman?
Galatasaray 26 Ekim Pazar saat 17.00’de Göztepe ile, Beşiktaş ise aynı gün saat 20.00’de Kasımpaşa ile karşılaşacak.