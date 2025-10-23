Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor: İşte tüm maç programı

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylı 10. hafta fikstürü...

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Maç Stat 24 Ekim Cuma 20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Zecorner Kayserispor Atatürk Olimpiyat Stadı 25 Ekim Cumartesi 17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor Kocaeli 25 Ekim Cumartesi 20.00 Trabzonspor - ikas Eyüpspor Papara Park 26 Ekim Pazar 14.30 Hesap.com Antalyaspor - RAMS Başakşehir Corendon Airlines Park Antalya 26 Ekim Pazar 17.00 Galatasaray - Göztepe RAMS Park 26 Ekim Pazar 17.00 Gençlerbirliği - TÜMOSAN Konyaspor Eryaman Stadı 26 Ekim Pazar 20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadı 27 Ekim Pazartesi 20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor Samsun Yeni 19 Mayıs 27 Ekim Pazartesi 20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe Gaziantep

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN MAÇ GÜNLERİ

Fenerbahçe – 27 Ekim Pazartesi, 20.00 – Gaziantep FK deplasmanında

Galatasaray – 26 Ekim Pazar, 17.00 – Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk edecek

Beşiktaş – 26 Ekim Pazar, 20.00 – Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak

Trabzonspor – 25 Ekim Cumartesi, 20.00 – Papara Park’ta ikas Eyüpspor’u ağırlayacak

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI

Haftanın açılış mücadelesi 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Zecorner Kayserispor’u ağırlayacak. Maç saat 20.00’de başlayacak.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Galatasaray – Göztepe karşılaşması, sarı-kırmızılıların liderlik mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe’nin Gaziantep FK deplasmanı da haftanın kapanış maçı olacak. Ayrıca Kasımpaşa – Beşiktaş derbisi, pazar gecesi İstanbul’da futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.

SÜPER LİG 10. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

Bu haftada özellikle dört büyüklerin aldığı sonuçlar zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı liderlik yarışını doğrudan etkileyecek. Beşiktaş yeniden çıkış arayışında. Trabzonspor ise seyircisi önünde kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Süper Lig 10. hafta ne zaman başlıyor?

10. hafta 24 Ekim Cuma günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Zecorner Kayserispor maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta?

Fenerbahçe, 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

Galatasaray ve Beşiktaş maçları ne zaman?

Galatasaray 26 Ekim Pazar saat 17.00’de Göztepe ile, Beşiktaş ise aynı gün saat 20.00’de Kasımpaşa ile karşılaşacak.