Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni hafta görev yapacak isimleri duyurdu.

Ligdeki; Trabzonspor-Alanyaspor müsabakasını Ali Şansalan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Cihan Aydın, Kocaelispor-Galatasaray eşleşmesini Çağdaş Altay ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini Ozan Ergün yönetecek.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın (7 Kasım Cuma)

20.00 Gençlerbirliği-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK-Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Eyüpspor: Yasin Kol