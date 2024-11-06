Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Kaynak: DHA
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bu haftaki maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
PAZAR
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam