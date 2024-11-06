Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 06.11.2024 16:21
  • Giriş: 06.11.2024 16:21
  • Güncelleme: 06.11.2024 16:25
Kaynak: DHA
Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bu haftaki maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

PAZAR

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

BirGün'e Abone Ol