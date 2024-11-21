Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 13. hafta 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Rizespor arasındaki maçla başlayacak.
Yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor-Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen