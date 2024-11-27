Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 14'üncü haftasında görev yapacak hakemler netleşti
Haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
29 KASIM CUMA
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
30 KASIM CUMARTESİ
13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
1 ARALIK PAZAR
16.00 Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu