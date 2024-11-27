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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 27.11.2024 14:59
  • Giriş: 27.11.2024 14:59
  • Güncelleme: 27.11.2024 15:01
Kaynak: DHA
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında görev yapacak hakemler netleşti

Haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

29 KASIM CUMA

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 KASIM CUMARTESİ

13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan

1 ARALIK PAZAR

16.00 Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

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