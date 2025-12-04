Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 04.12.2025 11:08
Kaynak: AA
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

- Yarın:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

- 6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

- 7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

- 8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)

