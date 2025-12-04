Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 15'inci haftasındaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

5 ARALIK CUMA

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 ARALIK CUMARTESİ

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 ARALIK PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır