Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 15'inci haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Ligde oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını Mehmet Türkmen, Başakşehir FK-Fenerbahçe mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe-Trabzonspor eşleşmesini Atilla Karaoğlan ve Beşiktaş - Gaziantep FK müsabakasını Kadir Sağlam yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
5 ARALIK CUMA
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 ARALIK CUMARTESİ
14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Konyaspor - Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 ARALIK PAZAR
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır