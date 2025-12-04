Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 15'inci haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Ligde oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını Mehmet Türkmen, Başakşehir FK-Fenerbahçe mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe-Trabzonspor eşleşmesini Atilla Karaoğlan ve Beşiktaş - Gaziantep FK müsabakasını Kadir Sağlam yönetecek.

Spor
  • 04.12.2025 12:13
  • Giriş: 04.12.2025 12:13
  • Güncelleme: 04.12.2025 12:17
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 15'inci haftasındaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

5 ARALIK CUMA

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 ARALIK CUMARTESİ

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 ARALIK PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

BirGün'e Abone Ol