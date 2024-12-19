Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yeni haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de Eyüpspor-Fenerbahçe mücadelesinde Emre Kargın, Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında Cihan Aydın, Kayserispor-Galatasaray maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.
Ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor-Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor-Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu