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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 19.12.2024 10:37
  • Giriş: 19.12.2024 10:37
  • Güncelleme: 19.12.2024 10:40
Kaynak: AA
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yeni haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de Eyüpspor-Fenerbahçe mücadelesinde Emre Kargın, Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında Cihan Aydın, Kayserispor-Galatasaray maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.

Ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor-Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor-Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu

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