Süper Lig'de 18. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 18. hafta Rizespor-Beşiktaş ve Alanyaspor-Konyaspor'u maçlarıyla başlayacak.

Galatasaray, 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak.

Cumartesi saat 20'de ise Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak.

5 Ocak Pazar günü ise Fenerbahçe, haftanın kapanış mücadelesinde sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

Yarın (3 Ocak Cuma)

20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Alanyaspor-Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Antalyaspor-Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bodrum FK-Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Ülker)