Süper Lig'de 18. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak.
Süper Lig'de 18. hafta Rizespor-Beşiktaş ve Alanyaspor-Konyaspor'u maçlarıyla başlayacak.
Galatasaray, 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak.
Cumartesi saat 20'de ise Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak.
5 Ocak Pazar günü ise Fenerbahçe, haftanın kapanış mücadelesinde sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:
Yarın (3 Ocak Cuma)
20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Alanyaspor-Konyaspor (Gain Park)
4 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Antalyaspor-Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Bodrum FK-Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Ülker)