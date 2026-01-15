Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

TFF; Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor
  • 15.01.2026 12:56
  • Giriş: 15.01.2026 12:56
  • Güncelleme: 15.01.2026 12:59
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

17 OCAK CUMARTESİ

17.00 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 OCAK PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 OCAK PAZARTESİ

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

