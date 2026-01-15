Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
TFF; Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
17 OCAK CUMARTESİ
17.00 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 OCAK PAZAR
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 OCAK PAZARTESİ
17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe - Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün