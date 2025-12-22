Süper Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı Başakşehir-Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. HAFTA

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 Başakşehir FK-Karagümrük

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Antalyaspor

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 Konyaspor-Eyüpspor

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor

20.00 Beşiktaş-Kayserispor

19. HAFTA

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

24 Ocak 2026 Cumartesi:

14.30 Kayserispor-Başakşehir FK

17.00 Samsunspor-Kocaelispor

20.00 Karagümrük-Galatasaray

25 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Konyaspor

17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

17.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe-Göztepe

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş