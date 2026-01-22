Giriş / Abone Ol
Süper Lig 19. hafta maç programı nasıl ve hangi gün hangi maçlar oynanacak? Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman ve Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi gün oynanacak? Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman? Puan durumu ve Süper Lig fikstür haberimizde.

  22.01.2026 12:13
  • Giriş: 22.01.2026 12:13
  • Güncelleme: 22.01.2026 12:13
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de 19. Hafta Başlıyor! Haftanın Fikstürü Belli Oldu
Foto: AA

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 19. hafta maç programı futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, şampiyonluk ve küme düşme hattını doğrudan etkileyecek karşılaşmalar bu hafta sahne alacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG MAÇLARI BU HAFTA NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig maçları bu hafta cuma günü başlayacak ve pazartesi akşamı oynanacak mücadeleyle sona erecek. İşte gün gün Süper Lig 19. hafta fikstürü:

23 Ocak Cuma

  • 20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi

  • 14.30 Kayserispor - Başakşehir
  • 17.00 Samsunspor - Kocaelispor
  • 20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar

  • 14.30 Gaziantep - Konyaspor
  • 17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
  • 17.00 Rizespor - Alanyaspor
  • 20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi

  • 20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın açılış karşılaşması olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat 20.00’de oynanacak. Papara Park’taki mücadele, haftanın ilk düdüğüyle birlikte Süper Lig’de yeni bir heyecanın kapısını aralayacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman? sorusu taraftarların en çok aradığı başlıklar arasında yer alıyor. Karşılaşma, 25 Ocak Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi gün? sorusunun yanıtı ise pazartesi. Mücadele 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de sahne alacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı nerede oynanacak? sorusunun yanıtı net. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve cumartesi akşamı futbolseverlerle buluşacak.

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçları hangi kanalda? sorusunun yanıtı ise şöyle: 19. hafta karşılaşmaları, Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMP
1Galatasaray18134143
2Fenerbahçe18126042
3Trabzonspor18115238
4Göztepe18105335
5Beşiktaş1895432
6Başakşehir1875626
7Samsunspor1868426
8Gaziantep1866624
9Kocaelispor1865723
10Alanyaspor1849521
11Gençlerbirliği1854919
12Çaykur Rizespor1846818
13Konyaspor1846818
14Kasımpaşa1837816
15Antalyaspor18441016
16Kayserispor1829715
17Eyüpspor18351014
18Fatih Karagümrük1823139

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23 Ocak 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 19. hafta fikstürü kaç gün sürecek?

19. hafta maçları cuma günü başlayacak ve pazartesi akşamı sona erecek.

Süper Lig’de 19. hafta, birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak. Süper Lig 19. hafta maç programı kapsamında oynanacak mücadeleler, şampiyonluk yarışında yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir. Futbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor.

