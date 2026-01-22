Süper Lig'de 19. Hafta Başlıyor! Haftanın Fikstürü Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 19. hafta maç programı futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, şampiyonluk ve küme düşme hattını doğrudan etkileyecek karşılaşmalar bu hafta sahne alacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG MAÇLARI BU HAFTA NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig maçları bu hafta cuma günü başlayacak ve pazartesi akşamı oynanacak mücadeleyle sona erecek. İşte gün gün Süper Lig 19. hafta fikstürü:

23 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - Başakşehir

17.00 Samsunspor - Kocaelispor

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.00 Rizespor - Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın açılış karşılaşması olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat 20.00’de oynanacak. Papara Park’taki mücadele, haftanın ilk düdüğüyle birlikte Süper Lig’de yeni bir heyecanın kapısını aralayacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman? sorusu taraftarların en çok aradığı başlıklar arasında yer alıyor. Karşılaşma, 25 Ocak Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi gün? sorusunun yanıtı ise pazartesi. Mücadele 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de sahne alacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı nerede oynanacak? sorusunun yanıtı net. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve cumartesi akşamı futbolseverlerle buluşacak.

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçları hangi kanalda? sorusunun yanıtı ise şöyle: 19. hafta karşılaşmaları, Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M P 1 Galatasaray 18 13 4 1 43 2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 3 Trabzonspor 18 11 5 2 38 4 Göztepe 18 10 5 3 35 5 Beşiktaş 18 9 5 4 32 6 Başakşehir 18 7 5 6 26 7 Samsunspor 18 6 8 4 26 8 Gaziantep 18 6 6 6 24 9 Kocaelispor 18 6 5 7 23 10 Alanyaspor 18 4 9 5 21 11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 12 Çaykur Rizespor 18 4 6 8 18 13 Konyaspor 18 4 6 8 18 14 Kasımpaşa 18 3 7 8 16 15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 16 Kayserispor 18 2 9 7 15 17 Eyüpspor 18 3 5 10 14 18 Fatih Karagümrük 18 2 3 13 9

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?

Trabzonspor ile Kasımpaşa 23 Ocak 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 19. hafta fikstürü kaç gün sürecek?

19. hafta maçları cuma günü başlayacak ve pazartesi akşamı sona erecek.

Süper Lig’de 19. hafta, birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak. Süper Lig 19. hafta maç programı kapsamında oynanacak mücadeleler, şampiyonluk yarışında yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir. Futbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor.