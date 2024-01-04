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Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlayacak

Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor
  • 04.01.2024 11:02
  • Giriş: 04.01.2024 11:02
  • Güncelleme: 04.01.2024 11:06
Kaynak: AA
Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Beşiktaş, yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

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