Süper Lig'de 19’uncu hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.
Kaynak: DHA
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 19’uncu haftada görevli hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi
13.30 Kayserispor – Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Hatayspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş – Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor – Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor – Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK – Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir FK – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor – Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe – Kasımpaşa: Ümit Öztürk