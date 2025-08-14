Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak isimleri açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (15 Ağustos Cuma)

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. pic.twitter.com/Ies6nPERlx — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) August 14, 2025

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın