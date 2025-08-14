Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2'nc haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak isimleri açıkladı.
MHK'den yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın (15 Ağustos Cuma)
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. pic.twitter.com/Ies6nPERlx— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) August 14, 2025
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın