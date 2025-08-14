Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2'nc haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Spor
  • 14.08.2025 12:25
  • Giriş: 14.08.2025 12:25
  • Güncelleme: 14.08.2025 12:30
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak isimleri açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (15 Ağustos Cuma)

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın

