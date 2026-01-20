Süper Lig'de 20-21 ve 22'nci haftanın fikstürü açıklandı

Süper Lig'in 20, 21 ve 22. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 20-22. hafta maçlarının programı şöyle:

20. HAFTA

30 Ocak Cuma:

20.00 Antalyaspor-Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Alanyaspor-Eyüpspor

17.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş-Konyaspor

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Kayserispor

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe

21. HAFTA

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Fatih Karagümrük-Antalyaspor

20.00 Samsunspor-Trabzonspor

8 Şubat Pazar:

14.30 Eyüpspor-Başakşehir

17.00 Konyaspor-Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

20.00 Beşiktaş-Alanyaspor

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Kayserispor-Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

22. HAFTA

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Samsunspor

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

17.00 Alanyaspor- Konyaspor

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK

17.00 Göztepe-Kayserispor

20.00 Başakşehir-Beşiktaş

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)