Süper Lig'de 20-21 ve 22'nci haftanın fikstürü açıklandı
TFF, Süper Lig'in 20, 21 ve 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu.
Süper Lig'in 20, 21 ve 22. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 20-22. hafta maçlarının programı şöyle:
20. HAFTA
30 Ocak Cuma:
20.00 Antalyaspor-Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Alanyaspor-Eyüpspor
17.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş-Konyaspor
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Kayserispor
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe
21. HAFTA
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Fatih Karagümrük-Antalyaspor
20.00 Samsunspor-Trabzonspor
8 Şubat Pazar:
14.30 Eyüpspor-Başakşehir
17.00 Konyaspor-Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray
20.00 Beşiktaş-Alanyaspor
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Kayserispor-Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
22. HAFTA
13 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Samsunspor
14 Şubat Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
17.00 Alanyaspor- Konyaspor
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
15 Şubat Pazar:
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK
17.00 Göztepe-Kayserispor
20.00 Başakşehir-Beşiktaş
16 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)