Süper Lig'de 20. hafta perdesi açılıyor

Süper Lig'de 20'nci hafta yarın (17 Ocak Cuma) oynanacak Hatayspor-Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en yajın takipçisi Fenerbahçe ise 19 Ocak Pazar saat 19'da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Zirve mücadelesinden kopan Beşiktaş ise 18 Ocak Cumartesi günü Samsunspor'u evinde ağırlayacak.

Haftanın kapanış mücadelesi ise 20 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Sivasspor arasında Trabzon'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir-Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Eyüpspor-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Sivasspor (Papara Park)