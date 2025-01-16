Süper Lig'de 20. hafta perdesi açılıyor
Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Süper Lig'de 20'nci hafta yarın (17 Ocak Cuma) oynanacak Hatayspor-Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en yajın takipçisi Fenerbahçe ise 19 Ocak Pazar saat 19'da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Zirve mücadelesinden kopan Beşiktaş ise 18 Ocak Cumartesi günü Samsunspor'u evinde ağırlayacak.
Haftanın kapanış mücadelesi ise 20 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Sivasspor arasında Trabzon'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi
13.30 Başakşehir-Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Eyüpspor-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Sivasspor (Papara Park)