Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu. MHK, Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.

Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, (MHK) ligde oynanacak Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.

Lider Fenerbahçe'nin Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmada ise Bahattin Şimşek görev yapacak.

Pendikspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın karşılaşmasını

MHK'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor-Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın