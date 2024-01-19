Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu. MHK, Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.
Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, (MHK) ligde oynanacak Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.
Lider Fenerbahçe'nin Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmada ise Bahattin Şimşek görev yapacak.
Pendikspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın karşılaşmasını
MHK'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor-Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın