Süper Lig'de 22. hafta yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 22. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)
24 Ocak Çarşamba:
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ocak Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)