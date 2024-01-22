Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER
20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN
24 OCAK ÇARŞAMBA:
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN
25 OCAK PERŞEMBE:
17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK
20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK