Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER

20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN

24 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN

25 OCAK PERŞEMBE:

17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK

20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK