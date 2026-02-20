Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 20.02.2026 12:28
  • Giriş: 20.02.2026 12:28
  • Güncelleme: 20.02.2026 12:31
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

Yarın:

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

