Süper Lig'de 23. haftanın programı
Süper Lig'in Lig'in 23. haftası, cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, yarın oynanacak Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)