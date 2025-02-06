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Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri açıklandı

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Spor
  • 06.02.2025 11:51
  • Giriş: 06.02.2025 11:51
  • Güncelleme: 06.02.2025 11:54
Kaynak: DHA
Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 23.'üncü Haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan duyuruya maçlarda görev alacak isimler şöyle:

Samsunspor-Hatayspor (Alper Akarsu)

Kayserispor-Konyaspor (Çağdaş Altay)

Sivasspor-Beşiktaş (Ali Şansalan)

Kasımpaşa-Rizespor (Ozan Ergün)

Alanyaspor-Fenerbahçe (Cihan Aydın)

Galatasaray-Adana Demirspor (Oğuzhan Çakır)

Antalyaspor-Başakşehir FK (Zorbay Küçük)

Trabzonspor-Eyüpspor (Mehmet Türkmen)

Bodrumspor FK - Göztepe (Yasin Kol)

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