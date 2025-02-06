Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 23.'üncü Haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan duyuruya maçlarda görev alacak isimler şöyle:
Samsunspor-Hatayspor (Alper Akarsu)
Kayserispor-Konyaspor (Çağdaş Altay)
Sivasspor-Beşiktaş (Ali Şansalan)
Kasımpaşa-Rizespor (Ozan Ergün)
Alanyaspor-Fenerbahçe (Cihan Aydın)
Galatasaray-Adana Demirspor (Oğuzhan Çakır)
Antalyaspor-Başakşehir FK (Zorbay Küçük)
Trabzonspor-Eyüpspor (Mehmet Türkmen)
Bodrumspor FK - Göztepe (Yasin Kol)