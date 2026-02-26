Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu