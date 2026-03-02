Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de 24'üncü haftanın görünümü ve puan durumu

Süper Lig’in 24. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynandı. Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe deplasmanda puan kaybetti.

Spor
  • 02.03.2026 09:37
  • Giriş: 02.03.2026 09:37
  • Güncelleme: 02.03.2026 09:43
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’de 24. haftanın perdesi oynanan üç karşılaşmayla kapandı. Haftanın en kritik mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında Gençlerbirliği ile Kayserispor, Samsunspor ile Gaziantep FK golsüz eşitliği bozamadı.

PUAN FARKI AÇILDI

Haftayı kazançlı kapatan Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 58’e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.

Antalyaspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe ise 54 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Trabzonspor, haftayı galibiyetle kapatarak 51 puanla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş 46 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

haftada oynanan 9 karşılaşmanın 4’ü beraberlikle sonuçlandı. Haftada 3 mücadeleyi ev sahibi ekipler, 2 karşılaşmayı ise konuk takımlar kazandı. Maçlarda toplam 18 gol atıldı.

24. HAFTA SONUÇLARI

Başakşehir-Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Alanyaspor: 3-1

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1GALATASARAY24184258184058
2FENERBAHÇE24159054233154
3TRABZONSPOR24156348282051
4BEŞİKTAŞ24137445291646
5GÖZTEPE24119427161142
6BAŞAKŞEHİR24116742261639
7SAMSUNSPOR2471162527-232
8KOCAELİSPOR2486102125-430
9GAZİANTEP247893040-1029
10ÇAYKUR RİZE246993135-427
11ALANYASPOR2451182630-426
12GENÇLERBİRLİĞİ2466122834-624
13ANTALYASPOR2466122438-1424
14KONYASPOR2458112737-1023
15EYÜPSPOR2457121935-1622
16KASIMPAŞA2448122035-1520
17KAYSERİSPOR24311101843-2520
18KARAGÜMRÜK2434172145-2413
