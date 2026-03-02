Süper Lig'de 24'üncü haftanın görünümü ve puan durumu

Süper Lig’de 24. haftanın perdesi oynanan üç karşılaşmayla kapandı. Haftanın en kritik mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında Gençlerbirliği ile Kayserispor, Samsunspor ile Gaziantep FK golsüz eşitliği bozamadı.

PUAN FARKI AÇILDI

Haftayı kazançlı kapatan Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 58’e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.

Antalyaspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe ise 54 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Trabzonspor, haftayı galibiyetle kapatarak 51 puanla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş 46 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

haftada oynanan 9 karşılaşmanın 4’ü beraberlikle sonuçlandı. Haftada 3 mücadeleyi ev sahibi ekipler, 2 karşılaşmayı ise konuk takımlar kazandı. Maçlarda toplam 18 gol atıldı.

24. HAFTA SONUÇLARI

Başakşehir-Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Alanyaspor: 3-1

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

PUAN DURUMU